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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'sinde 8'i altın olmak üzere 24 madalya kazanma başarısı gösteren sporcularımız için tebrik mesajı yayınladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 13:35
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'sinde 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:
"Tokyo 2020 'na kota puanı veren Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli atletlerimiz önemli başarılara imza atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. 'nin kentinde düzenlenen organizasyonda 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Paralimpik Oyunları sürecinde yarışan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu güzel derecelerin önümüzdeki organizasyonlarda da sık sık geleceğine yürekten inanıyorum."

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