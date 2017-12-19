Milliler galibiyeti 3 golle aldı
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Deybet Gök, Buket Selin Bayram ve Gözde Bedir hakem üçlüsü yönetti.
Teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki ay-yıldızlı ekip sahaya; Simge Cam, Selin Akgün, Ferda İpek Çevik, İlayda Ekmekçi, Didem Dülber, Büşra Kuru, Zeynep Cahil, Rabia Nur Yılmaz, Elif Keskin, Ece Tekmen ve Melike Öztürk ilk 11'iyle çıktı.
Milliler, 6. dakikada Zeynep Cahil, 12. dakikada Rabia Nur Yılmaz ve 35. dakikada Melike Öztürk'ün golleriyle Rusya'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, 21 Aralık Perşembe günü Rusya ile aynı sahada bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:24
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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