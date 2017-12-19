 Milliler galibiyeti 3 golle aldı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Milliler galibiyeti 3 golle aldı

    Milliler galibiyeti 3 golle aldı

    , hazırlık maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Deybet Gök, Buket Selin Bayram ve Gözde Bedir hakem üçlüsü yönetti.

    Teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki ay-yıldızlı ekip sahaya; Simge Cam, Selin Akgün, Ferda İpek Çevik, İlayda Ekmekçi, Didem Dülber, Büşra Kuru, Zeynep Cahil, Rabia Nur Yılmaz, Elif Keskin, Ece Tekmen ve Melike Öztürk ilk 11'iyle çıktı.

    Milliler, 6. dakikada Zeynep Cahil, 12. dakikada Rabia Nur Yılmaz ve 35. dakikada Melike Öztürk'ün golleriyle Rusya'yı 3-0 mağlup etti.

    , 21 Aralık Perşembe günü Rusya ile aynı sahada bir hazırlık maçı daha yapacak.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:24
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