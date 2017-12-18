Tekvandoda madalya rekoru

Türkiye Tekvando Milli Takımı, sezonun en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya ulaştı. Milliler, Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalyayla 183 ülke arasında takım halinde ikinci sırayı aldı. Şampiyonada kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs altın madalyaya uzanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün dünya ikincisi oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları'na 16 kişilik kafileyle katılan ay-yıldızlı ekip, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli tekvandoncular, 2017'de öne çıkan bu organizasyonların dışında diğer yaş gruplarında, pumse ve para-tekvando branşlarında katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kürsüde yer almayı başardı.

ŞAHİN: "MADALYA SAYIMIZI KATLADIK"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de uluslararası organizasyonlarda dereceye giren tekvandocuları tebrik ederek, "Kazandığımız 674 madalyayla önceki yıllardaki madalya sayımızı katladık. Türkiye'nin madalya deposu federasyonları arasındayız. 2018 yılında da madalya sayımızdaki istikrarı korumayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"2017 yılıyla beraber Tokyo 2020 yolunda ilk ciddi adımlarımızı atmaya başladık. Olimpiyatlara doğrudan katılım iddiasını 4-5 sporcumuz sürdürüyor. 2018'de hızımızı arttıracağız. Yıl boyunca devam eden turnuva ve şampiyonalarda sporcularımız puan kazanmaya çalışacak."

Şahin, futbol ve satrançtan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip federasyon olduklarına işaret ederek, "Yıl boyunca lisanslı sporcu sayımız istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti. 400 bin civarındaki sporcu sayımızdaki istikrarlı artışın 2018 yılında da süreceğine inanıyorum." diye konuştu.