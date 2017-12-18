A Milli Kadın Sutopu Takımı'ndan şampiyonluk
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Sutopu Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Matosinhos kentinde organize edilen turnuvada, Portekiz, Romanya ve Almanya ile karşı karşıya geldi.
Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde hazırlık niteliği taşıyan turnuvada, milli takım, ilk maçında Romanya'yı 14-12, ikinci maçında ise ev sahibi Portekiz'i 20-12 yendi.
Milliler, turnuvadaki üçüncü maçında ise Almanya'yı 15-13'lük skorla geçerek turnuvayı yenilgisiz şampiyon tamamladı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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