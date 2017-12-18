A Milli Kadın Sutopu Takımı'ndan şampiyonluk

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Matosinhos kentinde organize edilen turnuvada, Portekiz, Romanya ve Almanya ile karşı karşıya geldi.

Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde hazırlık niteliği taşıyan turnuvada, milli takım, ilk maçında Romanya'yı 14-12, ikinci maçında ise ev sahibi Portekiz'i 20-12 yendi.

Milliler, turnuvadaki üçüncü maçında ise Almanya'yı 15-13'lük skorla geçerek turnuvayı yenilgisiz şampiyon tamamladı.