 A Milli Kadın Sutopu Takımı'ndan şampiyonluk – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'ndan şampiyonluk

    A Milli Kadın Sutopu Takımı'ndan şampiyonluk

    , Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Sutopu Turnuvası'nda şampiyon oldu.

    Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Matosinhos kentinde organize edilen turnuvada, Portekiz, Romanya ve Almanya ile karşı karşıya geldi.

    Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde hazırlık niteliği taşıyan turnuvada, milli takım, ilk maçında Romanya'yı 14-12, ikinci maçında ise ev sahibi Portekiz'i 20-12 yendi.

    Milliler, turnuvadaki üçüncü maçında ise Almanya'yı 15-13'lük skorla geçerek turnuvayı yenilgisiz şampiyon tamamladı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:40
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