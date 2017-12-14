 Terim olmadı rota Eriksson – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Terim olmadı rota Eriksson

    Terim olmadı rota Eriksson
    İstanbul'a gelip Fatih Terim'le görüşen fakat anlaşma sağlayamayan Bosna Hersek Futbol Federasyonu yeni bir aday belirledi. Bosna'nın İsveçli teknik adam Sven Goran Eriksson'a teklif yapacağı belirtildi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:16
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