 Ampute futbolcular, öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Ampute futbolcular, öğrencilerle buluştu

    Ampute futbolcular, öğrencilerle buluştu

    Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Fatih Erdaş ile futbolculardan Barış Telli, Alican Kuruyamaç, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk, Kariyer Koleji'nde öğrencilerle buluştu.

    Milli futbolcular, okulun Batıkent'te bulunan yerleşkesinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Tezahüratlar eşliğinde okula giriş yapan futbolcular, öğrencilerle yakından ilgilendi.

    Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan futbolcular, gençlere tavsiyelerde bulundu.

    Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Fatih Erdaş, kendilerine gösterilen ilgi nedeniyle öğrencilere teşekkür ederek, "Avrupa Şampiyonası final maçındaki atmosferi bizlere tekrar yaşattınız. Bize bu gururu yaşattığınız için minnettarız." dedi.

    Şampiyona öncesinde hedefe bir ok fırlattıklarını ve sonunda başarıya ulaştıklarını vurgulayan Erdaş, "Biz en iyi bildiğimiz işi yaptık ve şampiyon olduk. Sizlere tavsiyem, her zaman hedefleriniz olsun. Bu yolda atılan oklar yalpalasa da okun hedefi bellidir. Başarı, ay-yıldızlı bayrağın ve hilalin gölgesinde." ifadelerini kullandı.

    Alican Kuruyamaç, bir öğrencinin "Küçükken ne olmak istiyordunuz?" sorusuna verdiği "Çocukken davulcu olmak isterdim. Çok hoşuma giderdi." şeklindeki yanıtla katılımcıları güldürdü.

    Söyleşi sonrasında milli futbolculara okul yönetimi tarafından çiçek verildi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:22
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