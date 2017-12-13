Ampute futbolcular, öğrencilerle buluştu
Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Fatih Erdaş ile futbolculardan Barış Telli, Alican Kuruyamaç, Muhammet Yeğen ve Fatih Şentürk, Kariyer Koleji'nde öğrencilerle buluştu.
Milli futbolcular, okulun Batıkent'te bulunan yerleşkesinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Tezahüratlar eşliğinde okula giriş yapan futbolcular, öğrencilerle yakından ilgilendi.
Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan futbolcular, gençlere tavsiyelerde bulundu.
Ampute Futbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Fatih Erdaş, kendilerine gösterilen ilgi nedeniyle öğrencilere teşekkür ederek, "Avrupa Şampiyonası final maçındaki atmosferi bizlere tekrar yaşattınız. Bize bu gururu yaşattığınız için minnettarız." dedi.
Şampiyona öncesinde hedefe bir ok fırlattıklarını ve sonunda başarıya ulaştıklarını vurgulayan Erdaş, "Biz en iyi bildiğimiz işi yaptık ve şampiyon olduk. Sizlere tavsiyem, her zaman hedefleriniz olsun. Bu yolda atılan oklar yalpalasa da okun hedefi bellidir. Başarı, ay-yıldızlı bayrağın ve hilalin gölgesinde." ifadelerini kullandı.
Alican Kuruyamaç, bir öğrencinin "Küçükken ne olmak istiyordunuz?" sorusuna verdiği "Çocukken davulcu olmak isterdim. Çok hoşuma giderdi." şeklindeki yanıtla katılımcıları güldürdü.
Söyleşi sonrasında milli futbolculara okul yönetimi tarafından çiçek verildi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:22
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Kocaman için gözlem maçı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST KARDEŞİM BÖYLE ANGARYA KUPALARDA SOLDADO, OZAN,VALBUENA, NETO, İSLA, HASAN ALİYİ NİYE OYNATIRSIN KOY PAF TAKIMINI OYNASIN YA ELENİRSEN ELEN
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Çalımbay: "Hem kupada hem ligde gitmek istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
fatih Bongonda elde tutulmalı stoper ve sol kanat lazım
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Fenerbahçe kafilesi Adana'da
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR TÜRKİE KUPASI VE UEFA KUPASI GİBİ ANGARYA KUPALARDA GENÇLERİ OYNATIN ASLINDA ONLARA BİLE BUI KUPALARDA OYNAMAK ANGARYA TEŞKİL EDER.
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