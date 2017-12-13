 16 Yaş Altı Milliler İtalya'ya kaybetti – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    16 Yaş Altı Milliler İtalya'ya kaybetti

    16 Yaş Altı Milliler İtalya'ya kaybetti

    , hazırlık maçında İtalya'ya 1-0 mağlup oldu.

    Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada Sebastiano Esposito attı. Mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi.

    Türkiye, İtalya karşısında sahaya, Arda Özçimen, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp, Arif Boynuuzun, Gürkan Başkan, Bünyamin Yavaşoğlu, Salih Kavrazlı, Ferhat Çoğalan, Hakan Yeşil, Mustafa Kapı ve Ali Akman ilk 11'iyle çıktı.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:12
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