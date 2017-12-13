16 Yaş Altı Milliler İtalya'ya kaybetti
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'ya 1-0 mağlup oldu.
Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada Sebastiano Esposito attı. Mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi.
Türkiye, İtalya karşısında sahaya, Arda Özçimen, Muhammed Emin Sarıkaya, Çağtay Kurukalıp, Arif Boynuuzun, Gürkan Başkan, Bünyamin Yavaşoğlu, Salih Kavrazlı, Ferhat Çoğalan, Hakan Yeşil, Mustafa Kapı ve Ali Akman ilk 11'iyle çıktı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:12
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Bongonda ayrılmak istiyor
Toplam 7
Yorum
Erkan Ocak Sosa ve Volkan gönderilmeli Bongonda kalmalı kesinlikle takımda yer açılmalı...
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Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an!
Toplam 4
Yorum
gs sonuna kadar haklı fatih altaylı dursun özbek özel getirildi birilerinin kuklası dır bunu herkes biliyor bir yerlerden emir alıyor
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Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an!
Toplam 4
Yorum
can Dursun başkanı yedirtmeyiz :)))
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