Millilerin aday kadrosu belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 16 Aralık Cumartesi günü Antalya'da bir araya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile Manavgat'ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 19 ve 21 Aralık tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacak.

Teknik direktör Necla Güngör yönetimindeki 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Simge Cam (Geçit Belediyespor), Senem Pınar Özer (Beşiktaş)

Defans: Aze Sude Sayan (Beşiktaş), Ferda İpek Çevik (Dudullu), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), İlayda Ekmekci (Fomget Gençlik ve Spor), Selin Akgün (Köln), Zeliha Nur Aksu (Fatih Vatan Spor), Sena Karakaya (Konya İdmanyurdu)

Orta saha: Büşra Kuru (Speyer 09), Elif Keskin (Beşiktaş), Berivan İçen (Beşiktaş), Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Dilan Yeşim Taşkın (SKN Frauen), Rabia Nur Yılmaz (Fomget Gençlik ve Spor), Asena Ngo (BSG Young Boys), Zeynep Cahil (Dudullu), Shirin Susanne Fırat (Grasshopper)

Forvet: Benan Altuntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor), Ece Tekmen (Kocaeli Harb-İş Spor), Selin Arslan (Union Berlin)