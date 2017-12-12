Badmintoncular Ankara'da buluşacak

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki spor kompleksinde gençler ve büyükler kategorilerinde Uluslararası Badminton Turnuvası düzenlenecek. Dünya sıralamasına puan veren organizasyon gençlerde yarın başlayacak ve 4 gün sürecek. Turnuva büyüklerde ise 18-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.