Badmintoncular Ankara'da buluşacak
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi, uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki spor kompleksinde gençler ve büyükler kategorilerinde Uluslararası Badminton Turnuvası düzenlenecek. Dünya sıralamasına puan veren organizasyon gençlerde yarın başlayacak ve 4 gün sürecek. Turnuva büyüklerde ise 18-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:29
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Konya-Karabük maçında skandal hata!
Toplam 2
Yorum
taraftar Galatasaray-Akhisar ; Kayseri-Beşiktaş hakjemlerinin devamıydı..MHK hala duruyorsa bu sahnerleri çok göreceğiz demektir.
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Konya-Karabük maçında skandal hata!
Toplam 2
Yorum
Meth bu bir hata değil bu hakem ofsayt olayını tam kavrayamamış.tek açıklaması bu.
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Valbuena krizi
Toplam 5
Yorum
sezgin Bu adamıda yiyecek aykut anlaşıldı
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