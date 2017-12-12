 Badmintoncular Ankara'da buluşacak – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Badmintoncular Ankara'da buluşacak

    Badmintoncular Ankara'da buluşacak

    Türkiye Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi, uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki spor kompleksinde gençler ve büyükler kategorilerinde Uluslararası Turnuvası düzenlenecek. Dünya sıralamasına puan veren organizasyon gençlerde yarın başlayacak ve 4 gün sürecek. Turnuva büyüklerde ise 18-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:29
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