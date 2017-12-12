18 Yaş Altı Milliler, Karadağ'a karşı galip

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Yiğit Kurnaz, Ergenekon Anıl Yağcı ve Mustafa Güçer hakem üçlüsü yönetti. Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlı ekip sahaya; Ozan Can Oruç, Onur Talha Takır, Emre Aytun, Şahan Akyüz, Ogün Çalışkan, Egehan Gök, Berkay Görmez, Sefa Akgün, Malik Karaahmet, Behlül Aydın ve Enes İslam İlkin 11'iyle çıktı.

Milliler, 7. dakikada Berkay Görmez ve 90+4'de Fatih Bektaş'ın golleriyle Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Karadağ'ın golünü ise 11. dakikada Marko Rakonjac kaydetti. Karşılaşmada, 85. dakikada milli takımdan Onur Talha Takır ile Karadağ'dan Bojan Raganovic kırmızı kart gördü. Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 14 Aralık Perşembe günü Karadağ ile aynı sahada bir hazırlık maçı daha yapacak.