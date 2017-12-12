16 Yaş Altı Milliler İtalya karşısında
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Maltepe Hasan Polat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Turhan Sofuoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular yer alıyor:
Arda Özçimen, Doğu Demirkol, Kadir Taşçınar (Göztepe), Melik Ejder Yücel (Medipol Başakşehir), Arif Boynuuzun, Berke Avaz (Beşiktaş), Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu, Ali Akman (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Polat Abay, Salih Kavrazlı (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Kerim Çalhanoğlu (Hoffenheim), Vedat Türkyılmaz (Leipzig), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Ferhat Çoğalan (Valencia), Yusuf Cemal Çiçekdal (Duisburg).
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:05
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 37
Yorum
alayına kartal biz elenince kına yakarsın artık sende.
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Onlar üzülmüştür!
Toplam 2
Yorum
aslan adamlar göbek atıyor bjk çıktığı için, çebi hala üzülmüşlerdir diyor
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Toplam 4
Yorum
mor çiçek yapacağız oynamadan yenilgiyi kabul eden o kadar çok ruhsuz insan varmış be. Beşiktaşım yenersen buralarda morlaşan çoook insan göreceğiz. mor adamlar
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