 16 Yaş Altı Milliler İtalya karşısında – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    16 Yaş Altı Milliler İtalya karşısında

    16 Yaş Altı Milliler İtalya karşısında

    16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

    Maltepe Hasan Polat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Turhan Sofuoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular yer alıyor:

    Arda Özçimen, Doğu Demirkol, Kadir Taşçınar (Göztepe), Melik Ejder Yücel (Medipol Başakşehir), Arif Boynuuzun, Berke Avaz (Beşiktaş), Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu, Ali Akman (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Polat Abay, Salih Kavrazlı (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Kerim Çalhanoğlu (Hoffenheim), Vedat Türkyılmaz (Leipzig), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Ferhat Çoğalan (Valencia), Yusuf Cemal Çiçekdal (Duisburg).

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    16 Yaş Altı Milliler İtalya karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN