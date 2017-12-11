"Tokyo'ya tam kadro gitmeyi hedefliyoruz"

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonunun okçuluk için başarılı geçtiğini belirterek, 2016 Rio Olimpiyatları'na 2 sporcuyla katıldıklarını anımsattı. Gençler ve büyükler dünya şampiyonalarında 2017'de önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Topaloğlu, "Özellikle Gençler Dünya Şampiyonası, bizim için çok önemli bir yarışmaydı. Orada, yaş itibarıyla, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporcularımızdan oluşan bir takım yarıştı. Çeşitli kategorilerde madalyalar aldık. Bu bizi çok umutlandırdı. Büyüklerde ise Dünya Şampiyonası'nı bir gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladık." diye konuştu.

Yıl sonunda daha çok antrenör ve hakem eğitimleriyle ilgili programların yürütüldüğünü dile getiren Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Teknik kurulumuzun aldığı karara göre 1 Ocak 2018'den itibaren 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları başlayacak. Programlar yapıldı, kamp tarihlerimiz, yarışmalar belli. Hazırlıklarda öncelikli hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası. Burada olimpiyatlar için takım kotaları alınacak. 2020'de ferdi olarak son kotaların dağıtılacağı Dünya Kupası var. Bu organizasyonu Türkiye'ye almaya çalışıyoruz. Bunu başarırsak, sporcularımız için de çok iyi olacak."

Topaloğlu, okçuluğu ülkenin her bölgesinde yapılabilir spor haline getirdiklerini anlatarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na 3 kadın, 3 erkek olmak üzere 6 kişilik tam kadro gitmeyi hedefliyoruz. Artık karışık takım kategorisi de olimpik oldu. Tokyo'da bu kategoride de madalya verilecek. Böylece madalya şansımız arttı. Karışık takımda her zaman başarılı olduk. İlk hedef tam kadro kota alabilmek olmalı, zaten tam takım katıldığınızda karışıkta yarışabiliyorsunuz, bunun için ayrıca kota almak gerekmiyor. Karışık takım, olimpiyatlar sırasında en yüksek puanı alan kadın ve erkek sporcudan oluşacak." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Arjantin'de Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirileceğini hatırlatan Topaloğlu, "Burada ülkeler bir kadın ve bir erkek sporcuyla yarışabiliyor. Erkek kotasını daha önce almıştık. Gelecek yıl şubat ayında Yunanistan'da yapılacak yarışmalarda da kadın kotası için yarışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Lozan'da ocak ayında düzenlenecek uluslararası antrenör seminerinin önemine değinen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Burada dünyanın en iyi antrenörleri davet ediliyor. Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, bu seminere ders vermek üzere davet edildi. Hemen arkasından Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi'ne seçildi. Bu komite 4 kişilik ve dünyanın en iyi 4 antrenöründen oluşuyor. Bu bizim için gerçekten çok gurur verici."