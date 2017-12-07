 Millilerin rakibi İtalya – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Millilerin rakibi İtalya

    Millilerin rakibi İtalya

    16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yapacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların, İtalya ile Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynayacağı maç saat 13.30'da başlayacak.

    Turhan Sofuoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

    Arda Özçimen, Doğu Demirkol, Kadir Taşçınar (Göztepe), Melik Ejder Yücel (Medipol Başakşehir), Arif Boynuuzun, Berke Avaz (Beşiktaş), Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu, Ali Akman (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Polat Abay, Salih Kavrazlı (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Kerim Çalhanoğlu (Hoffenheim), Vedat Türkyılmaz (Leipzig), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Ferhat Çoğalan (Valencia), Yusuf Cemal Çiçekdal (Duisburg).

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:19
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