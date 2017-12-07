Millilerin rakibi İtalya

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların, İtalya ile Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynayacağı maç saat 13.30'da başlayacak.

Turhan Sofuoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Arda Özçimen, Doğu Demirkol, Kadir Taşçınar (Göztepe), Melik Ejder Yücel (Medipol Başakşehir), Arif Boynuuzun, Berke Avaz (Beşiktaş), Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu, Ali Akman (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Polat Abay, Salih Kavrazlı (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Kerim Çalhanoğlu (Hoffenheim), Vedat Türkyılmaz (Leipzig), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Ferhat Çoğalan (Valencia), Yusuf Cemal Çiçekdal (Duisburg).