Millilerin rakibi İtalya
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yapacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların, İtalya ile Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynayacağı maç saat 13.30'da başlayacak.
Turhan Sofuoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Arda Özçimen, Doğu Demirkol, Kadir Taşçınar (Göztepe), Melik Ejder Yücel (Medipol Başakşehir), Arif Boynuuzun, Berke Avaz (Beşiktaş), Muhammed Emin Sarıkaya, Bünyamin Yavaşoğlu, Ali Akman (Bursaspor), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Polat Abay, Salih Kavrazlı (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Kerim Çalhanoğlu (Hoffenheim), Vedat Türkyılmaz (Leipzig), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Ferhat Çoğalan (Valencia), Yusuf Cemal Çiçekdal (Duisburg).
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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