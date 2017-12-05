Kamerun'da Broos dönemi sona erdi
Kamerun Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevine son verildi.
Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki düşük performansı ve 2018 FIFA Dünya Kupası'na vize alamaması gerekçeleriyle Broos'un görevine son verildiği duyuruldu.
Açıklamada, 65 yaşındaki teknik adamın Kamerun'da ikamet etmeyi reddetmesi ve futbolcularla arasında yaşanan tartışmaların da bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.
Kamerun'daki görevine geçen yıl başlayan Broos, takımını 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaştırmıştı. Belçikalı çalıştırıcı, 2009-2010 sezonunda Trabzonspor'da da teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:01
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310 milyonluk kriz!
Toplam 10
Yorum
bir hiç uğruna yılların tasarrufu güzelim arsa çarçur edilmiş oldu,seneye satacak arsada kalmadı mafişşş.
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310 milyonluk kriz!
Toplam 10
Yorum
eger bu sene gs şampiyon olamazsa kulüp resmen batar beyler,hadi iyi batmalar.
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 3
Yorum
mustibjk Zaten hepinizin amacı , hedefi Beşiktaş'ı yenmek! Beşiktaş düşmanları
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