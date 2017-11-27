UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
UEFA, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na yaptığı ev sahipliğinden dolayı Türkiye'yi övdü.
UEFA'nın sosyal medya hesapları ve internet sitesinde yapılan paylaşımlarda, Vodafone Park'ta Türkiye Ampute Takımı'nın kazandığı final maçındaki atmosferden övgü dolu sözlerle bahsedildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ve Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyon olduğu turnuvayla ilgili UEFA'nın hazırladığı videoda, "Ampute futbol inanılmaz. Ampute Futbol Şampiyonası geçen ay ilk kez Türkiye'de düzenlendi ve destek kesinlikle inanılmazdı." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'un tanıtımının da yer aldığı videoda Vodafone Park'taki final maçını 40 bin futbolseverin izlemesine dikkat çekildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:31
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Toplam 2
Yorum
baksoy YANAL takım galip gelsin diye mi uğraşıyordu , yoksa mağlup olsun diye mi uğraşıyordu taraftar bunu kovulana kadar anlayamadı. ?
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Yorum
baksoy Bu arada DURUCA ' da sakatlanırsa yanlışlıkla gerçek liberoları bulabiliriz , Uğur ağar aksak , DURUCA yaşlı ve vurdum duymaz ?
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Toplam 2
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Mustafa Son haftalardaki galatasaray iyi bir görüntü çizmiyor bence berabere birecekk
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