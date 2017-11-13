Ümit Milliler'in rakibi Belçika

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomasz Musial yönetecek. İlk galibiyetini gruptaki 4. maçında Malta deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Türkiye, bu karşılaşma öncesinde 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Belçika ise bu mücadele öncesinde 11 puanla lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar)

Orta saha: Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Caner Koca (SBS İnşaat Kırıklarelispor), Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Hasan Özkan (Östende), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique).