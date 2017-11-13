Ümit Milliler'in rakibi Belçika
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5. maçında yarın sahasında Belçika'yı konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomasz Musial yönetecek. İlk galibiyetini gruptaki 4. maçında Malta deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Türkiye, bu karşılaşma öncesinde 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Belçika ise bu mücadele öncesinde 11 puanla lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar)
Orta saha: Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Caner Koca (SBS İnşaat Kırıklarelispor), Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Hasan Özkan (Östende), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique).
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:51
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Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta
Toplam 5
Yorum
beşiktaşlı 8 milyona daha iyiysini alırız bence
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Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 2
Yorum
İLHAM AZERİ NEDEN AÇIK VERİYOR ? RİVA*DAN GELEN PARALAR NERE GİTTİ ? BAŞKANLIK HATRINA MİLYONLARI SAVURUP ŞAMPİYON OLMAK PEŞİNDELER...
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1 yıl daha kalayım
Toplam 5
Yorum
adalet Sen ancak ahirette bu borcu ödersin.
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