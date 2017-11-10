 Hırvatistan ve İsviçre avantajlı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    ve avantajlı

    Hırvatistan ve İsviçre avantajlı

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 2 karşılaşma yapıldı.

    Elemelerde Türkiye ile I Grubu'nda yer alıp ikinci olan , kendi sahasında Yunanistan'ı 4-1 yendi. Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanan maçta Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada penaltıdan Modric, 19. dakikada Kalinic, 33. dakikada Perisic ve 49. dakikada Kramaric kaydetti. Yunanistan'ın tek golünü ise 30. dakikada Papastathopoulos attı.

    İSVİÇRE DEPLASMANDA KAZANDI
    Avrupa Elemeleri play-off turunda diğer karşılaşmada ise deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İsviçre, 58. dakikada penaltıdan Rodriguez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
    Bu karşılaşmaların rövanşları, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:30
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