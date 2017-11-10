Hırvatistan ve İsviçre avantajlı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 2 karşılaşma yapıldı.
Elemelerde Türkiye ile I Grubu'nda yer alıp ikinci olan Hırvatistan, kendi sahasında Yunanistan'ı 4-1 yendi. Başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanan maçta Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada penaltıdan Modric, 19. dakikada Kalinic, 33. dakikada Perisic ve 49. dakikada Kramaric kaydetti. Yunanistan'ın tek golünü ise 30. dakikada Papastathopoulos attı.
İSVİÇRE DEPLASMANDA KAZANDI
Avrupa Elemeleri play-off turunda diğer karşılaşmada ise İsviçre deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İsviçre, 58. dakikada penaltıdan Rodriguez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmaların rövanşları, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:30
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Durmak yok!
Toplam 1
Yorum
sarı kanarya ister hergün idmanyapın isteren iyi hoca ve topçuları transfer edin boşuna masraf. suni şampiyonu suni hakemler belirlemiş PAFla maçlara çık
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Çilingir Belhanda
Toplam 7
Yorum
hagi10 iyi mi kötü mü hala anlayamadım.
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Limana yaklaşıyor
Toplam 1
Yorum
taraftar fenerin transfer komitesi 40 yılda bir iyi adam buluyo onada hemen beşiktaş talip oluyo :))
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