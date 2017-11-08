Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu başlıyor
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda heyecan yarın başlıyor. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. Bu turda Kuzey İrlanda-İsviçre, Hırvatistan-Yunanistan, Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti ve İsveç-İtalya karşılaşmaları oynanacak.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın grup kuraları 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'da çekilecek.
Play-off turundaki ilk maç ve rövanşların programı şöyle:
Kuzey İrlanda-İsviçre (9 Kasım - 12 Kasım)
Hırvatistan-Yunanistan (9 Kasım - 12 Kasım)
İsveç-İtalya (10 Kasım - 13 Kasım)
Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti (11 Kasım - 14 Kasım)
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:30
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 12
Yorum
sss TS LİYİM ..FB AZİZ YILDIRIM .AYKUT VE DİLMENİN YORUMLARI VE OYUNLARI OLDUĞU SÜRECE BAŞARILI OLAMAZ..ALIŞTIK ARTIK BU İSTİFA YALANLARINA...
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 30
Yorum
murat1903 la siz neyin artisliğindesiniz biz fellainiyi düşünüyoz siz topal dionuz aramızda dağlar var
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 12
Yorum
m yedik ya arkadaş alex gibi kralı yediler artından zıcoyu yediler yederbe arkadaş gittin ln trafatara sesleniyorum sivas vs maclara gitmeyin nokta
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