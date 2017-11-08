 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu başlıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu başlıyor

    Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu başlıyor

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda heyecan yarın başlıyor. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. Bu turda Kuzey İrlanda-İsviçre, Hırvatistan-Yunanistan, Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti ve İsveç-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

    2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın grup kuraları 1 Aralık Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'da çekilecek.

    Play-off turundaki ilk maç ve rövanşların programı şöyle:

    Kuzey İrlanda-İsviçre (9 Kasım - 12 Kasım)

    Hırvatistan-Yunanistan (9 Kasım - 12 Kasım)

    İsveç-İtalya (10 Kasım - 13 Kasım)

    Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti (11 Kasım - 14 Kasım)

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:30
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