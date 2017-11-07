 Federasyon başkanını kadroya almayınca kovuldu! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Federasyon başkanını kadroya almayınca kovuldu!

    Federasyon başkanını kadroya almayınca kovuldu!

    Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slavoljub Muslin, federasyon başkanı Slavisa Kokeza'yı kadroya almadığı için işini kaybetti.

    Başkanı Slavisa Kokeza'nın, Sırbistan Milli Takımı'nın direkt olarak 2018 Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan teknik direktör Slavoljub Muslin'i, kendisini takıma almadığı için kovduğu iddia edildi! Amatör futbolcu olan Kokeza'nın Gürcistan'ı 1-0 yendikleri maçta kadroya girip son anlarda forma giymek istediği belirtildi. Başkan Kokeza'nın, talebinin reddedilmesi sonrası böyle bir karar aldığı ifade edildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:28
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