Federasyon başkanını kadroya almayınca kovuldu!
Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slavoljub Muslin, federasyon başkanı Slavisa Kokeza'yı kadroya almadığı için işini kaybetti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:28
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 88
Yorum
MESUT SANA NE SEN BJK NİN AFFEDİLEN FUTBOLCULARINI SAY YADA GS NİN TUDORU KAC KEZ ELEŞTİRİP İYİ HOCA DENDİĞİNİ
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bu oyuncu sezon başında tercihini yapmıştır bizde imzalar kalplere atılıyor ! beşiktaş asla B planı olmaz ! yani istemez sizin olsun !
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Asamoah'ın bütçesi hazır!
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Asamoah alınsın fakat yabancı sınırlandırması geliyor.GS'nin en az 3-4 kaliteli yerli oyuncu alması gerekiyor.Ümit ederiz o yönde bir çalışma yapılıyordur.
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