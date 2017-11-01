Milli takım, 18-19 Kasım tarihlerinde Norveç'te düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Mücahit Öztürk, yaptığı açıklamada, elemelerde Polonya, İngiltere ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacaklarını belirtti. Öztürk, genç bir kadroya sahip olduklarına dikkati çekerek, "Grupta ilk 3'e giren takımlar Finlandiya'daki finallere katılmaya hak kazanacak. Yeni bir ekibiz. İyi sonuçlar almaya çalışıcağız." diye konuştu.

Kadın Milli Takımı'nın başına yeni geçtiğine değinen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Erkek Milli Takımı'nın hocalığını yaptım. Başkanımız ve yönetimimiz bize bu görevi layık gördü. Bu yolda emek vermemizi istediler. Yaş ortalamamız 18-19. İşitme engelli kızlarımızla daha iyi başarılar elde edebilmek için bu yola çıktık. Milli takımımız daha önce böyle bir şampiyonaya katılmamıştı. Bu ilk olacak."

Milli kaleci Fatma Kavlak ise finallere giderek bir ilki gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi.rlıkların iyi gittiğini dile getiren Fatma, "Futbolda olimpiyat heyecanı yaşadık. Şimdi Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Norveç'e gideceğiz. İlk 3'e girmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.