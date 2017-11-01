Deschamps'la 2020'ye kadar
Fransa Futbol Federasyonu (FFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın 2018'de bitecek sözleşmesini iki yıl daha uzattığını duyurdu.
FFF Başkanı Noel Le Graet, düzenlediği basın toplantısında, Deschamps'ın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Le Graet, "Didier benim için en iyisi, hiç şüphe yok. Bütün FFF yönetimi bu uzatmayı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu. FFF, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO 2016) sonra Deschamps'ın sözleşmesini 2018'e kadar uzatmıştı.
Deschamps, 2012 yılından beri çalıştırdığı Fransa Milli Takımı'na 2014 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final, EURO 2016'da ise final oynatmıştı. Fransa Milli Takımı, Deschamps yönetiminde son olarak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nu lider tamamlayıp Rusya'da düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:23
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Değişikliğe değil pozisyona bak
Toplam 1
Yorum
AKDENİZ GÜVENÇ HOCA AYIP DEĞİL GERÇEKLERİ SÖYLEMİŞ HOCA AYKUT HOCA DEĞİL HASAN ALİ FENERE KAPTAN OLDUYSA VAY HALİMİZE ONDAN AYKUTTAN BİR CACIK OLMAZ
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Kadroya neşter
Toplam 3
Yorum
alik kameni hatasız oynuyor.hata aykut hocada.ekici ve aatıfı oynatsa rakibi bunalltır.solbekler bitik.dirar,soldado bitik
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Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 9
Yorum
misafir Elinde çok kaliteli forvet oyuncuları var. Gomis, Feguli, Rodrigez gibi. İyi bir teknik direktörün, bunlardan yüksek verim alması gerekir..
Deschamps'la 2020'ye kadar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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