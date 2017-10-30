Macaristan'da Leekens dönemi

Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde istifa eden Alman teknik direktör Bernd Storck'un yerine milli takım teknik direktörlüğüne 68 yaşındaki Belçikalı teknik adam Leekens'in getirildiği bildirildi. Son olarak Cezayir Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Leekens, bir dönem Trabzonspor'u da çalıştırmıştı.