 Macaristan'da Leekens dönemi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    'da Leekens dönemi

    Macaristan'da Leekens dönemi

    Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Georges Leekens getirildi.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde istifa eden Alman teknik direktör Bernd Storck'un yerine milli takım teknik direktörlüğüne 68 yaşındaki Belçikalı teknik adam Leekens'in getirildiği bildirildi. Son olarak Cezayir Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Leekens, bir dönem 'u da çalıştırmıştı.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:35
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