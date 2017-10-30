Macaristan'da Leekens dönemi
Macaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Georges Leekens getirildi.
Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde istifa eden Alman teknik direktör Bernd Storck'un yerine milli takım teknik direktörlüğüne 68 yaşındaki Belçikalı teknik adam Leekens'in getirildiği bildirildi. Son olarak Cezayir Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Leekens, bir dönem Trabzonspor'u da çalıştırmıştı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:35
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Çarpıcı sonuç! 4 G.Saraylıdan 3'ü Tudor'a...
Toplam 6
Yorum
En büyük FENER Takımı ve Tudor'u ilk 8 maçta göklere çıkaranlar son 2 maçta yerin dibine soktular insanlar düşüncelerinde takımlar kadar istikrarlı olmalı
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
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Yorum
Hakemlerre dikkat Hakemlere dikkat bjk gs yoksa bu gidişle fb yi şampiyon yapacaklar
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
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Yorum
black Volkan babacan ve basaksehirliler adam döver. emre belezoglu volkan demirel her posizyonda küfreder.Tv görüntüleri delil sayilamaz dersiniz. caner küfreder 2 günde talimat degisir 6 mac cezayi yapistirirsiniz. caner i savunmuyorum tamam madem küfürün cezasi 4 mac hadi PFDK yüreginiz yetiyorsa Muslera yada verin bakalim 4 mac ceza. Biz 3 mac ada raziyiz. 1 hafta önce yan hakeminizin kafasini yararlar görmezsiniz.Muslera da cimlere küfretti der siz ondanda siyirirsiniz.Nede olsa rezilliginiz diz boyu. Madem caner olayi milad hadi görelim.
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