Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada kazandı!

Al Shabab Kulüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Al Shabab 2-1 kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34'te ve 90+6'da penaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golü 57'de Renzo Lopez'den geldi.

Bu sonucun ardından, Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.