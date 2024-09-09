Kahreden vefat

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaşanan kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray, Karşıyaka gibi takımlarda oynayan İlkan Karaman'a, yolun karşısına geçmek isterken E.A.Ö. idaresindeki 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı hastaneye kaldırdı. Karaman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan E.A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi ve göz altına alındı.