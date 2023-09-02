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TRANSFER HABERİ | Mason Greenwood Getafe’ye imzayı attı

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Mason Greenwood'un yeni takımı resmen belli oldu. İspanyol ekibi Getafe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 15:10
TRANSFER HABERİ | Mason Greenwood Getafe’ye imzayı attı

Taciz ve tecavüz suçlarından dolayı uzun süre futboldan uzak kalan İngiliz futbolcu Mason Greenwood mahkeme kararıyla suçlamalardan aklandıktan sonra futbola geri dönmüş ve Manchester United ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

La Liga temsilcilerinden Getafe, İngiliz ekibinin kadrosunda düşünmediği Mason Greenwood'u kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. İsmi birçok Süper Lig takımlarıyla anılan Greenwood, 6 ay süren soruşturmanın ardından Getafe ile yeşil sahalara dönecek.

21 yaşındaki futbolcu, son olarak forma giydiği 2021-2022 sezonunda Manchester United ile 18'i Premier Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i FA Cup ve 1'i İngiltere Lig Kupası olmak üzere toplam 24 maçta görev alırken, 6 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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