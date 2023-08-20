Twente 3-1 PEC Zwolle (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hollanda Eredivisie'nin 2'nci haftasında Twente sahsında PEC Zwolle'yi konuk etti.

Hafta ortasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Twente, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Sadilek, 76'ncı dakikada Steijn ve 90+4'üncü dakikada Schendelaar kendi kalesine attı. Mücadelede Zwolle'nin tek golünü ise 33'üncü dakikada penaltıdan Druijf kaydetti.

Twente, 24 Ağustos Perşembe günü Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.