Haberler Diğer Ligler Twente 3-1 PEC Zwolle (MAÇ SONUCU ÖZET)

Twente 3-1 PEC Zwolle (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Twente, Hollanda Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Zwolle'yi 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 18:30
Twente 3-1 PEC Zwolle (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hollanda Eredivisie'nin 2'nci haftasında Twente sahsında PEC Zwolle'yi konuk etti.

Hafta ortasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Twente, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Sadilek, 76'ncı dakikada Steijn ve 90+4'üncü dakikada Schendelaar kendi kalesine attı. Mücadelede Zwolle'nin tek golünü ise 33'üncü dakikada penaltıdan Druijf kaydetti.

Twente, 24 Ağustos Perşembe günü Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta iki imza birden! Taraftar bu gelişmeye çok sevinecek...
Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti! Orban ile bir araya geldi: Ticarette 6 milyar dolar hedefi, ikili ilişkiler, İsveç ve NATO...
Trabzonspor'dan hakem açıklaması!
Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Triatlon heyecanı Beykoz’da
Ali Akman 2. ligde
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Twente sahasında kazandı! Twente sahasında kazandı! 18:00
Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a gidecek mi? Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a gidecek mi? 17:44
Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:49
Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? 16:36
Trabzonspor'dan hakem açıklaması! Trabzonspor'dan hakem açıklaması! 16:35
Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı! Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı! 16:23
Daha Eski
TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI CANLI İZLE 16:19
F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! 16:04
Udinese - Juventus maçı saat kaçta? Udinese - Juventus maçı saat kaçta? 15:51
West Ham United - Chelsea maçı saat kaçta? West Ham United - Chelsea maçı saat kaçta? 14:27
Bir taraftar ölmüştü! UEFA cezayı kesti Bir taraftar ölmüştü! UEFA cezayı kesti 14:35
Adanaspor Romelu Lukaku'nun kardeşini transfer etti Adanaspor Romelu Lukaku'nun kardeşini transfer etti 14:44