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Ali Akman 2. ligde

Göztepe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ali Akman, Eintracht Frankfurt'tan bonservisiyle birlikte Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a transfer oldu. Bursaspor'dan gittiği Frankfurt'ta hiç resmi maça çıkamayan Ali Akman, geçen sezon Göztepe'de oynadığı 16 maçta gol ya da asist katkısı verememişti.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Ali Akman 2. ligde
Göztepe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ali Akman, Eintracht Frankfurt'tan bonservisiyle birlikte Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a transfer oldu. Bursaspor'dan gittiği Frankfurt'ta hiç resmi maça çıkamayan Ali Akman, geçen sezon Göztepe'de oynadığı 16 maçta gol ya da asist katkısı verememişti.
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