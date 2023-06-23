İASKF Başkanı Ali Düşmez'e Balkanspor'dan ziyaret!

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı seçilen Ali Düşmez'i ziyaret eden Balkan Spor Kulübü yöneticileri, Düşmez'in Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesini ve İstanbul Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanlığı'nı tebrik etti.

Düşmez'e forma hediye eden Balkanspor yöneticileri ayrıca, amatör futbolla alakalı gündeme dair konular hakkında görüştü. Görüşmede ileride üst liglerde forma giyecek ahlaklı sporcular yetiştirilmesi ve ve geleceğin yıldızlarının ülkemiz futboluna nasıl kazandırılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.