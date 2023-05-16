Bana onu sormayın

Messi transferi yılan hikayesine dönen Al Hilal'de başkan Saad Bin Nafel, Messi'nin gelecek sezon Suudi Arabistan'a gelip gelmeyeceği sorulduğunda yorum yapmayı reddetti. Başkan, tangocu ile ilgili soruya "Bana Messi'yi sormayın, bu konuda bir şey diyemem. Resmi bir şey olursa zaten öğrenirsiniz" dedi.
Messitransferi yılan hikayesine dönen Al Hilal'de başkan Saad Bin Nafel, Messi'nin gelecek sezon Suudi Arabistan'a gelip gelmeyeceği sorulduğunda yorum yapmayı reddetti. Başkan, tangocu ile ilgili soruya "Bana Messi'yi sormayın, bu konuda bir şey diyemem. Resmi bir şey olursa zaten öğrenirsiniz" dedi.