Salihli Belediyespor’dan transfer atağı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    ’dan atağı

    Salihli Belediyespor’dan transfer atağı

    (BAL) ekiplerinden , güçlü bir kadro kurma adına atağına geçti. İç transferde 5 futbolcu ile sözleşme yenileyen Yeşil-beyazlı ekip, çalışmaları kapsamında 2 oyuncuyu renklerine bağladı.

    Yeni sezon öncesi ilk olarak takımın başına Teknik Direktör Ozan Dombaz'ı getiren BAL ekiplerinden , atağına geçti. İç transferde İbrahim Ökten, Hamza Demirdoğan, Ensari Akın, Musa Yiğit ve kaleci Mustafa Canbuldu ile sözleşme yenileyen Yeşil-beyazlı ekip, çalışmaları kapsamında Kelkit Belediyespor'dan ve Yunus Emre Belediyespor'dan 'yı transfer ederek, resmi sözleşmeye imza attırdı.

    ?Belediyespor Razlı Spor Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile Kulüp Yönetici Murat Akça ile yeni transferler Tolga Akyüz ve Can Gümüşada katıldı.
    1. 11.5.2018 12:11
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