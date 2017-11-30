Yeşilyurt yardımcı antrenörü ile çalışıyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 10. haftayı İnönü İniversitesispor beraberliğiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da, Teknik Direktör İsmail Tekin’in 2 gündür antrenmanlara çıkmadığı bildirildi.
Konuyla ilgili yönetim tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, takımı 11 Nisan maçına Yardımcı Antrenör Engin Beltekin'in hazırlandığı belirtildi.
Pazar günü oynayacağı 11 Nisan maçına Yeşiltepe Tesisleri'nde hazırlanan Malatya ekibinde sakat oyuncu bulunmazken, İnönü Üniversitesispor maçında kırmızı kart gören Mert Ali Turgut cezalı durumda bulunuyor.
Yeşilyurt Belediyespor, mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta 15 puanla 5. sırada bulunuyor.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:19
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
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