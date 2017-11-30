 Yeşilyurt yardımcı antrenörü ile çalışıyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Yeşilyurt yardımcı antrenörü ile çalışıyor

    Yeşilyurt yardımcı antrenörü ile çalışıyor

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 10. haftayı İnönü İniversitesispor beraberliğiyle kapatan ’da, Teknik Direktör ’in 2 gündür antrenmanlara çıkmadığı bildirildi.

    Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen ardı ardına aldığı başarısız sonuçlarla lider Adıyaman 1954 takımıyla arasındaki puan farkı 10'a yükselen mavi beyazlılarda Teknik Direktör 'in 2 gündür takımın başında antrenmanlara çıkmadığı ifade edildi.

    Konuyla ilgili yönetim tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, takımı 11 Nisan maçına Yardımcı Antrenör Engin Beltekin'in hazırlandığı belirtildi.
    Pazar günü oynayacağı 11 Nisan maçına Yeşiltepe Tesisleri'nde hazırlanan Malatya ekibinde sakat oyuncu bulunmazken, İnönü Üniversitesispor maçında kırmızı kart gören Mert Ali Turgut cezalı durumda bulunuyor.

    , mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta 15 puanla 5. sırada bulunuyor.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:19
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