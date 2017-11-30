Güney Amerika'nın en büyüğü Gremio!

Güney Amerika'nın en büyük kulüp organizasyonu Copa Libertadores'te şampiyon belli oldu. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Brezilya ekibi Gremio, deplasmandaki karşılaşmada da Arjantinli rakibi Lanus'u 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Gremio'ya maçı kazandıran golleri 28. dakikada Fernandinho ile 45. dakikada Luan kaydetti. Konuk ekip Lanus'un 72. dakikada Jose Sand'la penaltıdan bulduğu gol ise mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Aralarında Fenerbahçeli eski isim Cristian Baroni'nin de yer aldığı Gremio'lu futbolcular, karşılaşma sonunda kupalarıyla coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Daha önce 1983 ve 1995 yıllarında da aynı başarıyı gösteren Gremio, toplamda 3. kez Copa Libertadores'i kazanmış oldu. Arjantin'in Buenos Aires şehrini temsil eden Lanus ise tarihinde ilk kez final oynadı.