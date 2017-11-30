Ceylanlar üç puana iki golle uzandı
Süper Amatör Liginin 7'nci haftasında sahasında Akçakale Belediyespor'da konuk eden Ceylanpınar Belediyespor, 3 puana 2 golle uzandı.
Ceylanlar maça hızlı başladı
Ceylanpınar İlçe Stadı'nda oynanan maça hızlı ve daha atak başlayan taraf ev sahibi Ceylanpınar Belediye Spor oldu. Kısa sürede oyunu rakip kaleye yıkan Ceylanlar, aradığı golü 23'üncü dakikada buldu. 23'üncü dakikada sahneye çıkan Ahmet Yalazan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.Yediği golün şokunu üzerinden çabuk atan Akçakale ekibi 35'inci dakika da durumu 1-1 yaptı. Atılan gollerden sonra taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti. İkinci yarıda ise atak takım mavi beyazlılar rakip kaleciye zor anlar yaşattı. 85'inci dakika da Ahmet Yalazan sol taraftan aldığı topla ceza alanı içinde bekleyen Hasan Erdem'e çıkardı. Hasan Erdem şık bir plase işe topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. Erdem'in attığı bu gol maçında skorunu tayin etmiş oldu ve Ceylanlar sahadan 2-1 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırmasını bildi.
Zirveye ortak oldu
Ceylanpınar Belediye Spor üst üste aldığı puanlarla zirveye ortak oldu. Akçakale maçından 3 puanı koparan Ceylanlar puanını 11'e çıkardı ve ligde 3'üncü sıraya kadar yükselerek Şanlıurfa Belediye Spor ve Telekom Spor ile birlikte zirve yarışına katıldı. Öte yandan Ceylanpınar Belediye Spor ligin 8'inci haftasında Suruç Gençlik Spor'a konuk olacak. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan maç Suruç İlçe Stadında oynanacak.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:34
-
Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 6
Yorum
BJK ÇELİŞKİLİ LAFLAR.BJK NİN ARTILARINI SAYMIİŞ,GS NİN EKSİLERİNİ SAYMIŞ.SONUÇ: BERABERE. KOMİK OLMUŞ.
-
Orkan'ın talipleri artıyor
Toplam 4
Yorum
dikkat edin!! Bu çocukta Hagi nin oyun zekası ve yeteneği var bir sezon oynarsa ve avrupa maçı tecrübesini kazanırsa 24 yaşında inanılmaz para kazandırır
-
Ekici yine sakatlandı
Toplam 12
Yorum
KARTAL İYİKİ DE BİZ ALMAMIŞIZ BU MÜZMİN SAKATI.
Ceylanlar üç puana iki golle uzandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.