 Colin Kazım, Türkiye bayrağıyla poz verdi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Colin Kazım, Türkiye bayrağıyla poz verdi

    Colin Kazım, Türkiye bayrağıyla poz verdi

    Brezilya Serie A'da şampiyon olan Corinthians'ın kutlamaları sırasında Colin Kazım-Richards, Türkiye bayrağıyla poz verdi.

    Üç hafta önce sahasında Fluminense'yi 3-1 yenerek şampiyonluğunu erkenden ilan eden Corinthians kupasına kavuştu.

    Ligi 72 puanla tamamlayan ve en yakın takipçisi 62 puanlı Gremio'ya 10 puan fark atarak zafere ulaşan Corinthians'ta kutlamalar sırasında Colin Kazım-Richards Türkiye bayrağıyla fotoğraf çekindi.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:38
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