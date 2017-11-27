Colin Kazım, Türkiye bayrağıyla poz verdi
Brezilya Serie A'da şampiyon olan Corinthians'ın kutlamaları sırasında Colin Kazım-Richards, Türkiye bayrağıyla poz verdi.
Üç hafta önce sahasında Fluminense'yi 3-1 yenerek şampiyonluğunu erkenden ilan eden Corinthians kupasına kavuştu.
Ligi 72 puanla tamamlayan ve en yakın takipçisi 62 puanlı Gremio'ya 10 puan fark atarak zafere ulaşan Corinthians'ta kutlamalar sırasında Colin Kazım-Richards Türkiye bayrağıyla fotoğraf çekindi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:38
-
Trabzon şahlandı
Toplam 6
Yorum
suat trabzon Tabi canım yumlu aslında Mancester City de oynamalıydı.
-
Unutulan kahraman!
Toplam 4
Yorum
yorumcu türkiye kupasi maclari basliyo, haydi sinan gümüs sira sende :))
-
Barça ve M.City gibiyiz!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ türkiyedeki takımlar artık işi uyandı açık futbol oynayamazlar bize karşı mecburen defans yap bulursan kontradan gol at sistem hep böyle !
Colin Kazım, Türkiye bayrağıyla poz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.