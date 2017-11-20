40 metreden kendi kalesine gol attı! | İZLE
Groningen - Vitesse mücadelesinde Vitesse forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Fankaty Dabo, kendi kalesine yaklaşık 40 metreden bir gol kaydetti.
Dabo ve arkadaşları bu şok golün ardından 62'de Matavz'ın penaltı golüyle yeniden öne geçse de ev sahibi Groningen müsabakayı 4-2 kazanmasını bildi. Londra ekibinden kiralık olarak Eredivisie'de mücadele eden Dabo ise kariyerine böylesi ilginç bir an eklemiş oldu.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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Denayer için karar verildi
Toplam 1
Yorum
gs hava topuna çıkamayan savunma yapamayan savumacı mı olur
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İsmail çıldırttı
Toplam 1
Yorum
veli saygın Aykut Hocam, alt yapıdan oyuncu al solbeke. Ya da topal, josef, dirar'dan birini çek. İk ve Ha'dan hayır yok.Başın ağrımasın.
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Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi
Toplam 1
Yorum
bjk bunlar güzel şeyler, futbol taraftarlıktan önce bir seyir oyunu. güzel futbol güzel gol varsa izlenir tepki verilir.
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