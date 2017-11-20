 40 metreden kendi kalesine gol attı! | İZLE – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    40 metreden kendi kalesine gol attı! | İZLE

    40 metreden kendi kalesine gol attı! | İZLE

    Groningen - mücadelesinde Vitesse forması giyen 22 yaşındaki sağ bek , kendi kalesine yaklaşık 40 metreden bir gol kaydetti.

    Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de Groningen'in 'yi konuk ettiği maçta Vitesse'nin genç savunmacısı , kendi kalesine inanılmaz bir gol attı. Chelsea'nin Vitesse'ye kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek, müsabakanın 59. dakikasında takımı 1-0 öndeyken yaklaşık 40-45 metreden kendi kalesine gönderdiği topun ağlara gidişini izledi.

    Dabo ve arkadaşları bu şok golün ardından 62'de Matavz'ın penaltı golüyle yeniden öne geçse de ev sahibi Groningen müsabakayı 4-2 kazanmasını bildi. Londra ekibinden kiralık olarak Eredivisie'de mücadele eden Dabo ise kariyerine böylesi ilginç bir an eklemiş oldu.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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