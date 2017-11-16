Brezilya'da Corinthians 7. kez şampiyon
Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Corinthians, sahasında Fluminense'yi 3-1 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Ligin 35. haftasında Fluminense'yi konuk eden Corinthians'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 46 ve 49. dakikalarda eski Galatasaraylı Jo ve 85. dakikada Jadson attı. Fluminense'nin tek golünü 2. dakikada Henrique kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 71 yapan Corinthians, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Gremio ile arasındaki 10 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu ilan etti.
Corinthians, 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 ve 2015'ten sonra 7. şampiyonluğunu yaşadı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:37
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Kwadwo Asamoah’a kanca!
Toplam 9
Yorum
firat_ankarali Fener şamaroğlanına döndü,pepe'ye negredo'ya da teklifte bulundular,havalarını aldılar. kim gelir fenere Allah aşkına!!!
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 42
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 AZİZ YILDIRIM BİLİYOR Kİ FENERBAHÇEDE ŞUAN BEŞİKTAŞTA OYNAYACAK FUTBOLCU YOK.LENS BİLE İLK 11'E GİREMİYOR GİDİN HESAP EDİN.ADAM ÇOK RAHAT:-)
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Drogba dönüyor
Toplam 10
Yorum
süper gs Arda takımın başına geçince, drogbada sportif direktör olunca gs ı kimse tutamaz.
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