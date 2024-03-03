Fenerbahçe’den 26’ncı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Alagöz Holding evinde Melikgazi Kayseri'yi 97-87 yenerek 26'da 26 yaptı. Maçın en skorer ismi Kayseri'de 32 sayı atan Dearica Hamby oldu. Diğer sonuçlar: Uludağ-N.Aydın: 78-70, Orman-Emlak Konut: 78-76.

ASLAN 2 SAYI FARKLA KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde G.Saray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda David Josep, 21 sayı, 10 asistle doubledouble yaptı. Diğer sonuçlar: Manisa BŞB-Beşiktaş Emlakjet: 78-70, Büyükçekmece-Bodrum: 108-71

HALKBANK DOLUDİZGİN

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yendi. 81 dakikalık mücadelenin setlerini; 17-25, 27-29 ve 19-25 kazanan HalkBank, namağlup liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: G.Saray HDIDeveli: 3-0, Alanya-Bigadiç: 3-0, Ziraat Bankkart-TÜRŞAD: 3-0, İzmir Akkuş-Hatay BŞB: 3-0, Arkas Spor- Spor Toto: 3-1.

KARTAL FİLEDE UÇAMADI: 2-3

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediye sahasında Beşiktaş Ayos'u 3-2 yendi. Setleri 25-21, 22-25, 22-25, 25-21, 15-11 kazanan Çukurova, ligdeki 8'inci galibiyetini aldı ve puanını 26'ya çıkararak 9. sıraya yerleşti