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Şoförler kazanç bağışladı

Hakkari'nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Şehir İçi Kooperatifine bağlı şehir içi minibüs esnafı, dünkü gelirlerini depremzedelere bağışlamak için yolcu taşıdı. Günlük kazançlarını afetzedelere gönderen şoförler, "Gün hep birlikte omuz omuza verme günü" dediler.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Şoförler kazanç bağışladı
Hakkari'nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Şehir İçi Kooperatifine bağlı şehir içi minibüs esnafı, dünkü gelirlerini depremzedelere bağışlamak için yolcu taşıdı. Günlük kazançlarını afetzedelere gönderen şoförler, "Gün hep birlikte omuz omuza verme günü" dediler.
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