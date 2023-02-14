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Tolgay Arslanlı Udinese de yanımızda

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynayan Tolgay Arslan'ın şu anda formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Udinese de Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kayıtsız kalmadı. Siyahbeyazlılar, önceki gün Sassuolo ile oynanan maçta futbolcularının giydiği ve sonrasında imzaladığı formaları açık artırmayla satışa çıkardı. 18 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'e kadar sürecek satışta elde edilen gelirler bir yardım vakfına bağışlanacak. Udinese, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, tüm taraftarlarının açık artırmaya geniş katılım sağlamalarını istedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Tolgay Arslanlı Udinese de yanımızda
Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynayan Tolgay Arslan'ın şu anda formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Udinese de Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kayıtsız kalmadı. Siyahbeyazlılar, önceki gün Sassuolo ile oynanan maçta futbolcularının giydiği ve sonrasında imzaladığı formaları açık artırmayla satışa çıkardı. 18 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'e kadar sürecek satışta elde edilen gelirler bir yardım vakfına bağışlanacak. Udinese, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, tüm taraftarlarının açık artırmaya geniş katılım sağlamalarını istedi.
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