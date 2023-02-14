Portekiz'de saygı duruşu

Portekiz futbol liglerinde, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına hafta sonu oynanan maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla, hafta sonu oynanan lig maçları öncesi saygı duruşuna geçildi. Karşılaşmalar öncesinde oyuncular, santra çizgisi üzerinde çember oluştururken, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayrakları, saygı duruşu sırasında açıldı.
Portekiz futbol liglerinde, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına hafta sonu oynanan maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Portekiz Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla, hafta sonu oynanan lig maçları öncesi saygı duruşuna geçildi. Karşılaşmalar öncesinde oyuncular, santra çizgisi üzerinde çember oluştururken, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayrakları, saygı duruşu sırasında açıldı.