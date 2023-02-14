Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binada kalan futbolcu Yakup Alkan'ın Şanlıurfaspor ile anlaştığı için bir gün önce geldiği Şanlıurfa'da eşiyle hayatta kaldığı ortaya çıktı.Yeni Malatyaspor'un tecrübeli forveti Yakup Alkan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden bir gün önce TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile anlaştı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binada kalan Alkan, depremden saatler önce eşi ve çocuğunu alarak Malatya'dan Şanlıurfa'ya geldi. Depremi Şanlıurfa'da hasarsız atlatan Alkan, şunları kaydetti: