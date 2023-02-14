Haberler Deprem Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Türkaslan ile aynı binada oturan ve depremden hemen önce Şanlıurfaspor ile anlaştığı için ailesiyle kente gelen Yakup Alkan, hayatta kalmanın buruk sevincini yaşıyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 16:55
Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binada kalan futbolcu Yakup Alkan'ın Şanlıurfaspor ile anlaştığı için bir gün önce geldiği Şanlıurfa'da eşiyle hayatta kaldığı ortaya çıktı.Yeni Malatyaspor'un tecrübeli forveti Yakup Alkan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden bir gün önce TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile anlaştı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binada kalan Alkan, depremden saatler önce eşi ve çocuğunu alarak Malatya'dan Şanlıurfa'ya geldi. Depremi Şanlıurfa'da hasarsız atlatan Alkan, şunları kaydetti:

Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

"20 saatle hayatım kurtuldu. Depremden önceki gece Şanlıurfaspor ile anlaşmıştım. Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanından dönüyordu. Rahmetli Ahmet'in eşi de bizim evdeydi. Eşimle beraber bavulları hazırladı. Yanımıza az bir eşya alıp biz oradan sabaha karşı 4-5 gibi arabayla depremden önceki gece yola çıktık. Şanlıurfa'da bize otel ayarlamışlardı, sabah 9-10 gibi gidip otelde kaldık. Daha evimi tutmamıştım. Bu da hayatımda ilk defa oluyor. 10 senedir futbol oynuyorum, 7 senedir evliyim. Normalde gider bir takımla anlaşır, evi tutar ondan sonra eşimi çocuğumu getirirdim. İlk defa plansız bir şekilde eşimi ve çocuğumu alarak gittim. Ben Şanlıurfa'ya vardım ertesi gün deprem oldu.

Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

Neler olup bittiğini öğrenmek için hemen aynı binada kaldığım samimi dostum kaleci Ahmet'i aradım, ulaşamadım, Takımdan birkaç arkadaş beni aradı ve 'Abi sizin bina yıkılmış. Sen orada mısın?' dedi. Kimse oradan gittiğimi bilmiyordu. Sözleşmemi feshetmiştim ama takım bulana kadar orada kalmaya devam ediyordum. Eğer Şanlıurfaspor ile anlaşmasaydım yine orada kalacaktım."

Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

"VEDALAŞACAK MIYIZ DİYE SORDU"

Yakup Alkan, yakın komşusu ve takım arkadaşı enkazda kalarak hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan ile aralarında geçen son telefon görüşmesini anlattı. Çok sevdiği arkadaşının telefonda söylediklerini aktaran Alkan, "Rahmetli Ahmet ile telefonda konuşmuştuk. Oğlum Yusuf, Ahmet'i aradı. Oğlum Yusuf'u çok severdi. 'Ben Yusuf ile vedalaşamayacak mıyım? diyerek gülümseyip konuşmuştu. Allah mekanını cennet eylesin. Çok iyi çocuktu. Aramızda 3 yaş vardı, bana 'abi' derdi. Yanımızda uzanmaz, ayak ayak üzerine bile atmazdı. O kadar saygılı ve terbiyeli bir çocuktu. Futbol camiasında gördüğüm nadir insanlardandır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binadaydı! Attığı imza hayatını kurtardı

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim de depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. Depremin ilk gününden itibaren yardım seferberliğine camia olarak katılıp takım otobüsüyle deprem bölgelerine yardım ulaştırdıklarını vurgulayan Yetim, "İki futbolcu arasında geçen diyalog gerçekten bizi de derinden etkiledi. İlk defa bir futbolcunun attığı imzanın hayatını kurtardığını çok net bir şekilde görüyorum. Sonuçta aynı binada kalan iki futbolcu, Allah rahmet eylesin milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha bize böylesi acılar göstermesin." diye konuştu.

DİĞER
Ceyda Düvenci enkazdan çıkan o not ile sarsıldı: Onların her biri söylenmemiş, yarım kalmış, duyulmaya doyulmamış cümleler...
Serap Paköz'den acı haber! Halası depreme Kahramanmaraş'ta yakalandı açlık susuzluk ve soğuktan hayatını kaybetti "Zorunda mıyım?"
Cenk Tosun depremzede Cavit ile buluştu
Hayat kurtaran değişiklik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas'tan mesaj var! Basel maçı...
Emre Aşık'tan anlamlı hareket
İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?
SED YARDIMI 2023
Taşımalı eğitim ne demek, hangi illerde uygulanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Çolak'tan sürpriz karar Emre Çolak'tan sürpriz karar 16:12
Fırtına'dan Markovic'i kiraladı! Fırtına'dan Markovic'i kiraladı! 15:57
PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta? PSG - Bayern Münih maçı saat kaçta? 15:23
Bursaspor EuroCup’ta sezona siyah formayla devam edecek Bursaspor EuroCup’ta sezona siyah formayla devam edecek 15:12
Cenk Tosun depremzede Cavit ile buluştu Cenk Tosun depremzede Cavit ile buluştu 14:22
Arda dev kulübün radarında! PSG derken… Arda dev kulübün radarında! PSG derken… 13:02
Daha Eski
Konyaspor'dan iki takviye birden! Konyaspor'dan iki takviye birden! 13:00
Fırtına'dan oyuncak çağrısı! Fırtına'dan oyuncak çağrısı! 12:24
Türk Hava Yolları'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Busto Arsizio! Türk Hava Yolları'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Busto Arsizio! 12:21
Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden ve nasıl alınır? Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti nereden ve nasıl alınır? 12:21
Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." Mertens'in eşinden ayrılık sinyali! "Her şey çok güzeldi ama..." 12:18
VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Igor Gorgonzola! 12:07