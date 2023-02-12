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Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan acı haber

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi forması giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 17:13
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan acı haber

TBF, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altında kalan milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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