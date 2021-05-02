Denizli düştü!

Süper Lig'de konuk ettiği Ç.Rize'ye 72'de Samudio'nun attığı golle 1-0 yenilen Denizlispor, bitime 3 hafta kala ligden düştü. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Ege ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı. Maçta bir topu direkten dönen, 5 net pozisyondan yararlanamayan Horozlar, 2019- 2020'de 9 sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e, 2 sezon sonra veda etti.

4. KEZ AYNI SON

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlılar, ilk olarak 1983-1984'te ligde yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez gözyaşlarıyla veda etti. Geçtiğimiz sezon 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi, bu sezon da Hırvat teknik adam Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve son olarak Ali Tandoğan çalıştırdı.

HERKESTEN DAHA ÇOK ÜZGÜNÜM

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, ligden düştükleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Tandoğan, "Burada Süper Lig'e çıkan ve arkasından 5 sene takım kaptanı olarak oynayan bir oyuncu olarak belki herkesten daha çok üzgünüm" diye duygularını ifade etti.