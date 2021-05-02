Haberler Denizlispor Denizli düştü!

Denizli düştü!

Atmacalar karşısında bir topu direkten dönen, 5 net pozisyondan yararlanamayan Ege ekibi, karşılaşma sonu gözyaşlarıyla sahayı terk etti.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 23:57
Denizli düştü!

'de konuk ettiği Ç.Rize'ye 72'de Samudio'nun attığı golle 1-0 yenilen Denizlispor, bitime 3 hafta kala ligden düştü. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Ege ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı. Maçta bir topu direkten dönen, 5 net pozisyondan yararlanamayan Horozlar, 2019- 2020'de 9 sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e, 2 sezon sonra veda etti.

4. KEZ AYNI SON
Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlılar, ilk olarak 1983-1984'te ligde yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez gözyaşlarıyla veda etti. Geçtiğimiz sezon 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi, bu sezon da Hırvat teknik adam Prosinecki'nin ardından , , ve son olarak çalıştırdı.

HERKESTEN DAHA ÇOK ÜZGÜNÜM
Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, ligden düştükleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Tandoğan, "Burada Süper Lig'e çıkan ve arkasından 5 sene takım kaptanı olarak oynayan bir oyuncu olarak belki herkesten daha çok üzgünüm" diye duygularını ifade etti.

SON DAKİKA