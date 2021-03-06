Denizlispor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında Hakan Kutlu yönetiminde sahasında başarılı sonuçlara imza atan Denizlispor, 8 maçtır galibiyet göremeyen Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Stevie Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh