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Denizlispor - | CANLI

'in 29. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında yönetiminde sahasında başarılı sonuçlara imza atan Denizlispor, 8 maçtır galibiyet göremeyen 'u ağırlıyor. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:43
Denizlispor - Yeni Malatyaspor | CANLI

'in 29. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmasında yönetiminde sahasında başarılı sonuçlara imza atan Denizlispor, 8 maçtır galibiyet göremeyen 'u ağırlıyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

Denizlispor: , Özer, , Mustafa, , Murawski, , Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Yeni Malatyaspor: , , , , , , , , Mustafa, Adem, Tetteh

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