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Denizlispor seriyi sürdürmeyi amaçlıyor

'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle moral bulan Yukatel Denizlispor evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ege ekibi mücadeleyi kazanarak seriyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:32
Denizlispor seriyi sürdürmeyi amaçlıyor

Atatürk Stadı'nda 'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Özgür ve Sakıb maçta forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan kaleci Pantilimon ile kart cezası biten Murawski görev verilmesi halinde oynayabilecek. Denizlispor'un başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, serinin süreceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Art arda alınan 3 puanlar takıma moral ve öz güven aşıladı. Ankaragücü karşısında da disiplinli oynayıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

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