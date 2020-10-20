Horoz'dan siftah

Süper Lig'de bu haftaya kadar galibiyeti olmayan Denizlispor, Gençlerbirliği deplasmanında siftah yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan yeşil-siyahlılar, 22'inci dakikada golü buldu. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen yeni transfer Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

CANDEIAS YETMEDİ

45+1'de 45+1'de Recep Niyaz'ın pasına Rodallega'nın harika vuruşunda golü yaptı ve Denizli'yi 2-0 öne geçirdi. Gençlerbirliği 64'te Stancu ile bir penaltıdan yararlanamadı. 90'da Ayite'nin pasını Candeias ağlara gönderdi. Zorlu 90 dakikadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Denizlispor, puanını 5'e yükseltti. Sahasında yine kazanamayan Gençler 4 puanda kaldı.

PROSINECKI'DEN TAKIMA TEBRİK

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gençlerbirliği deplasmanında erken buldukları gollerle kazandıklarını belirterek, "Takımı kutluyorum. Zaman zaman zorlansak da 3 puanı almayı bildik. İlk galibiyetimiz aldık, mutluyuz" dedi.