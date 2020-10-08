Savunma iyi sıra hücumda

İlk 4 haftada kazanamayan Denizli’de son 3 maçta yenilen 1 gol yüzleri güldürdü. Milli ara sonrası hedef galibiyet serisi.
Denizlispor HaberleriGiriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:27Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Ligde ilk 4 haftayı 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle kapatıp milli araya düşme hattında giren Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya savunmaya övgüler yağdırdı. İlk hafta Göztepe'den 5 gol yedikten sonra defansta iyi işler yaptıklarına değinen Cinkaya, "Gol yollarında ne kadar sıkıntı yaşadıysak savunmada da o kadar güven verdik. Son 3 maçta sadece 1 gol yedik. Bana göre çok güzel bir kadro kurduk. Milli aradan sonra seri galibiyetler elde etmek istiyoruz. Taraftarımız rahat olsun, bambaşka bir takım izleyecekler" diye camiaya umut dağıttı.