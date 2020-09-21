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Denizlispor gündemine 'yu aldı

çalışmalarını sürdüren ekibi , bir dönem ve formaları da terleten Brezilyalı golcü 'ya teklif götürdü. | Son dakika transfer haberleri

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:56
Denizlispor gündemine Jose Fernandao'yu aldı

ekiplerinden , ve 'nin eski yıldızı 'yu gündemine aldı.

Son olarak ülkesi 'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten yönetimin, 2014-2015'te Bursaspor'da gol kralı olan Sambacı ile anlaşma zemini aradığı bildirildi. Bahia'dan ayrılmaya hazırlanan Fernandao'nun ise Denizlispor'dan 800 bin Euro talep ettiği öğrenildi. 'ye yeniden dönmeye sıcak bakan deneyimli forvetle bu hafta içinde bir kez daha pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maçında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı. Yapılan takviyelerle birlikte daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti. Ege ekibi bu hafta Fraport TAV 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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