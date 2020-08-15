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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Prosinecki imzayı atıyor

Prosinecki imzayı atıyor

Denizlispor'da bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Denizlispor'da bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak. Hırvat teknik adam için bugün saat 13.00'te Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek. 51 yaşındaki Prosinecki, 2012-13 ve geçen sezon 'u çalıştırmıştı.
  1. 15.8.2020
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