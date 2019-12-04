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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Horoz’da

Horoz’da kadro dışı

Denizlispor'un sol beki , geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip 'ye başvurmasının ardından bırakıldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, maçı öncesi kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip 'ye başvurmasının ardından bırakıldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, maçı öncesi kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

  1. 4.12.2019
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